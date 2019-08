Zgodovinar dr. Attila Kovács: Porabski Slovenci so bili zaradi železne zavese na slabšem kot prekmurski Madžari

Po pariški mirovni pogodbi so tako Madžari kot Slovenci izgubili dobršen del svojega etničnega telesa. Približno tretjina Slovencev je po prvi svetovni vojni ostala zunaj Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS). Podobno se je zgodilo z Madžari, ki so na Goričkem in na območju Lendave postali etnična manjšina. V Prekmurju je ostalo 28 vasi z večinskim madžarskim življem, v Porabju pa devet slovenskih.