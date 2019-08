Na sestanku so se dogovorili, da se bodo te problematike lotili koordinirano, vendar pa dodatnih informacij o morebitnem inšpekcijskem postopku niso dajali. Kot so pojasnili na ministrstvu, javnosti trenutno ne morejo posredovati več informacij, ker postopki še trajajo.

Državno inšpekcijo je k ukrepom očitno spodbudila medijska obravnava tega vprašanja. Medvoški občinski inšpektor je namreč inšpektorat za okolje in prostor o montažnih hišicah obvestil že v sredini maja letos. Ko smo minuli teden na inšpekciji preverjali, ali so uvedli inšpekcijski postopek in kaj je gradbeni inšpektor morebiti že ugotovil, so povedali, da postopka še niso uvedli. Niso vedeli niti napovedati, kdaj bi ta primer lahko začeli obravnavati. Pojasnili so le, da je obravnava odvisna od datuma prijave ter tudi od števila drugih neobravnavanih prijav in triaže slednjih.

Zavašnikovo zemljišče, ki leži le streljaj od nekdanje diskoteke Lipa, kjer so v gneči tri dekleta decembra 2005 umrla, je že od leta 2017 tudi pod drobnogledom kmetijske inšpekcije. Ta je Francu Zavašniku, ki je zemljiškoknjižni lastnik, ukazala, naj s prvovrstnega kmetijskega zemljišča odstrani nasuti gramoz (takrat je bilo urejeno le parkirišče) in ga vrne v prvotno stanje, torej v kmetijsko zemljišče. A lastnik tega ni storil, zato je kmetijska inšpekcija izdala že devet denarnih kazni. vbr