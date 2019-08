V Dečkovem naselju je podjetje Nivo Eko v teh dneh še začelo zemeljska dela za gradnjo komunalnega dela infrastrukture, potrebne za novo stanovanjsko sosesko DN 10. Ta naj bi bila končana leta 2021. Gre za enega največjih projektov celjske občine na področju stanovanjske politike v zadnjih letih, saj so 21 novih stanovanj na Teharjah nazadnje zgradili in predali v uporabo pred natanko sedmimi leti. »V novi soseski bo zgrajenih šest večstanovanjskih objektov s skupno 142 stanovanji in garažno hišo. Z novimi javnimi stanovanji, ki jih bomo oddali v najem, bo občina zmanjšala vse večje potrebe po najemnih stanovanjih. Pri oddaji v najem pa bomo posebno dodatno pozornost namenili mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bodo v novi soseski vsa stanovanja prilagojena gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha,« je povedala Alja Tihle Hren iz službe za odnose z javnostmi na celjski mestni občini.

14 milijonov evrov vredna naložba V okviru mehanizma CTN (celostne teritorialne naložbe) predvideva celotna operacija ureditev 2,3 hektarja nerevitaliziranih površin. Nova stanovanjska soseska bo predvidoma zgrajena do leta 2021 in bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje. Vrednost projekta, ki ga bosta financirali Mestna občina Celje in družba Nepremičnine Celje, pa je ocenjena na 14 milijonov evrov. »Če bomo pri prijavi uspešni, pa se nadejamo dobrih 5,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,« je pojasnila Tihle-Hrenova. Sicer pa je celjska občina ena tistih, ki ima največje število javnih najemnih stanovanj na prebivalca, a so kljub temu potrebe po novih stanovanjih še vedno velike. Ta trenutek namreč na občinsko stanovanje čaka 606 ljudi. Toliko jih je namreč oddalo vlogo na zadnjem objavljenem razpisu celjske družbe Nepremičnine.