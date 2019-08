Človeška krvoločnost pa marsikdaj ne pozna meja. Koliko živali ubijemo šele mi?! Naj takoj povem, da nisem vegetarijanec, da ne bom deležen pogroma in očitkov, češ, kako sem dvoličen in kritiziram druge, sam pa nisem nič boljši. To ni kritika, ampak dejstvo. Naša krvoločnost in neusmiljenost do živih bitij se kaže že v načinu, kako vzrejamo živali za meso. In v kakšni količini – tolikšni, da že vplivamo tudi na podnebne spremembe. Ali res moramo pojesti toliko mesa?! »Mi« – to smo prebivalci bogatejšega dela sveta, kajti preostalim bi bilo to smešno očitati. Če bi se omejili, pa to ni pravi izraz, ker se sliši, kot da bi za nas to pomenilo neko odrekanje, gre pa pravzaprav za nekaj, kar bi tudi glede zdravja naredili sebi v dobro, v porabi mesa, bi lahko živali za hrano živele dosti prijaznejše življenje, predvsem pa bi več rastlinske hrane ostalo za ljudi. Kadar gledam posnetke s takih nečloveških živalskih farm, me postane sram, da sem človek. Se vam zdi, da so volkovi slabši? Oni namreč ne znajo biti drugačni, mi pa! Ampak spet je tu ta presneta ekonomija, ki nam vlada tudi na področju prehranjevanja.