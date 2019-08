"Nemška vlada nas je pravkar obvestila, da bodo tisočim preživelim holokavsta dodatno namenjali po več sto evrov mesečno. To je pomembno. Ti ljudje si to zaslužijo," je v videu in sporočilu na Twitterju izpostavil Netanjahu.

Po navedbah izraelskega finančnega ministrstva, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, v Izraelu še vedno živi 220.000 ljudi, ki so preživeli holokavst. Izraelski statistični urad pa ocenjuje, da je konec leta 2017 živelo še 212.300 preživelih holokavsta.