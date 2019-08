Glede gradnje ceste do zdajšnje B-postaje kaninske žičnice so bile že v preteklosti narejene poglobljene študije, ki so nadvse natančno in jasno pokazale, da gradnja ceste ni upravičena z nobenega vidika, še manj pa poseg v naravno okolje za gradnjo parkirišča na območju B-postaje KKŽ. Zelo zavajajoč in neresničen je tudi Miheličev zapis, da je tam prostora za 500 avtov. Bovško se bo v prihodnje razvijalo tudi hotelsko, kot Občina Bovec načrtuje z ministrstvom za gospodarstvo, s petzvezdično turistično ponudbo 365 dni v letu. Zagotovo ni sprejemljivo, da bi po »Miheličevi cesti« hotelske goste z avtobusi vozili iz hotelov do zdajšnje B-postaje krožne kabinske žičnice (KKŽ) več kot 8 kilometrov daleč. To ni izvedljivo z logističnega vidika, ni finančno upravičeno in predvsem ni sprejemljivo z ekološkega vidika. Tudi trend v svetu je jasen. V pomembnih smučarskih centrih namreč poskušajo žičniške naprave pripeljati dobesedno do vrat hotelov in ne obratno.

Zelo velika neresnica je tudi zapis, da je smučarska vozovnica nekonkurenčna, še manj pa drži, da je dvakrat predraga zaradi dolžine KKŽ. Vozovnice na smučišče Kanin so bile vse doslej najcenejše v Sloveniji, če upoštevamo smuko samo na slovenski strani, ko govorimo o povezanem smučišču Kanin - Sella Nevea (V Žlebeh), pa je cena vozovnic nujno usklajena z italijansko stranjo. Groba laž je tudi, da v poletnem času žičnica na Kanin na dan prepelje največ do 450 turistov, saj so letos na dan prepeljali tudi do 835 potnikov. Zagotovo pa se vsi strinjamo, da bo z zgraditvijo novih žičniških naprav ponudba neprimerljivo boljša, čas vožnje se bo skrajšal na približno 20 minut, z novimi vsebinami in dodatno ponudbo pa se bo zagotovo bistveno povečalo tudi število obiskovalcev. Uspešnost zimske sezone pa prav gotovo ni odvisna od dnevnih gostov, čeprav so tudi ti še kako pomembni, temveč od stacionarnih turistov, ki bodo na Bovškem bivali vsaj en teden. Za to pa Bovec nujno potrebuje odprtost vsaj vseh obstoječih hotelov tudi pozimi. Apartmajske nastanitve so zelo pomembne, vendar brez hotelskih zmogljivosti Bovec ne more biti konkurenčen. Prepričani smo, da bo že gradnja novih žičniških naprav takoj privabila tudi investitorje v tovrstne objekte, Bovec z okolico pa bo zopet postal prepoznavno zimsko-poletno turistično središče v tem delu Evrope. Kot je ob vzpostavitvi povezave smučišča Kanin - Sella Nevea dejal takratni predsednik Furlanije - Julijske krajine Riccardo Illy, to povezano smučišče nikoli ne bo največje, bo pa zagotovo najlepši biser v Julijskih Alpah.

Občina Bovec je pristopila k načrtovanju zahtevnega projekta gradnje novih žičniških naprav na smučišču Kanin z vso potrebno infrastrukturo in dosneževanjem, vso podporo mu je izrazil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Neutemeljeni in zavajajoči zapisi, kljub morebitni dobronamernosti, pa vsem lahko samo škodijo. Zato je bil ta odziv nujen, čeprav smo prepričani, da boste bralci tudi v prihodnje znali ločiti zdravo seme od plev.

Milan Štulc, odnosi z javnostmi in mednarodno sodelovanje Občine Bovec