Kaj je kolonoskopija? Kolonoskopija je najpomembnejša diagnostična metoda pri odkrivanju bolezenskih sprememb na debelem črevesju in danki, pri kateri s posebnim medicinskim inštrumentom kolonoskopom pregledamo notranjost debelega črevesja in danke. Zdravnik uvede endoskop skozi zadnjično odprtino. Pri preiskavi si natančno ogledamo črevesno sluznico. Hkrati lahko tudi odvzamemo vzorce tkiva za histološko preiskavo (specialist patolog pregleda tkivo pod mikroskopom). Lahko opravimo tudi polipektomijo, to je odstranitev izrastkov ali polipov. Kolonoskopija velja za zelo zanesljivo diagnostično preiskavo, pri kateri lahko odkrijemo pomembne predrakave in rakave spremembe v debelem črevesju in danki ter še nekatere druge bolezenske spremembe črevesne sluznice, kot so vnetne bolezni črevesja, divertikli in žilne spremembe.

Kako poteka preiskava? Za dobro preglednost je pred preiskavo treba izvesti posebno čiščenje črevesja, ki ga dosežemo s posebnim režimom uživanja hrane nekaj dni pred posegom in pitjem predpisane odvajalne tekočine neposredno pred preiskavo. Kolonoskopija traja povprečno 30 minut. Med kolonoskopijo preiskovanec leži sprva na boku, pozneje pa se lega spreminja glede na potek preiskave. Na začetku preiskave se uvede kolonoskop. V konici inštrumenta sta vgrajena kamera in izvor svetlobe – s pomočjo kamere zdravnik ocenjuje črevesno sluznico. Med preiskavo zaradi boljše preglednosti v črevo vpihujemo manjšo količino zraka, zato lahko pacienti občutijo bolečino, napihnjenost, krče in pretakanje. Če med preiskavo ugotovimo spremembe na sluznici, uvedemo prek inštrumenta kleščice in odvzamemo delček sluznice in ga pošljemo na histološki pregled. Kadar naletimo na polipe, jih z zanko in s pomočjo električnega toka odrežemo. Če je polipov veliko in vseh ni mogoče odstraniti naenkrat, je treba kolonoskopijo ponoviti. Če je polip velik in varna endoskopska odstranitev ni mogoča, svetujemo operacijo in kirurško odstranitev polipa. Odvzem koščka sluznice in odstranitev polipa praviloma nista boleča.

Zdravila, ki jih redno jemljete Večino zdravil, ki jih redno jemljete, lahko na dan preiskave vzamete z vodo kot običajno. Nekaj dni pred preiskavo je treba prenehati jemati pripravke železa. Če ste sladkorni bolnik in se zdravite z inzulinom, boste na dan preiskave zaradi čiščenja in priprave na kolonoskopijo potrebovali manj inzulina. O odmerku inzulina se posvetujte s svojim zdravnikom. Če jemljete zdravila za redčenje krvi, se teden dni pred predvideno preiskavo oglasite v antitrombotični ambulanti zaradi prilagoditve odmerka.

Po končani preiskavi Po opravljeni preiskavi vas zdravnik seznani z izsledki preiskave in vam razloži morebitno nadaljnje ukrepanje. Še nekaj ur po pregledu imajo preiskovanci lahko občutek napihnjenosti, nelagodnosti. Težave po odvajanju vetrov minejo v nekaj urah ali prej. Po preiskavi priporočamo zmerno hojo in manjše obroke lahke prehrane, ki ne napenja. Če med preiskavo odstranimo polip, je potreben nekajdnevni počitek.

Ali je kolonoskopija lahko tudi nevarna? Kolonoskopija in polipektomija sta običajno varni, vendar ju, tako kot druge posege v telo, lahko spremljajo zapleti, ki pa so izjemno redki. Odstranitev polipa ali delčka sluznice lahko sproži manjšo krvavitev, ki običajno mine sama. Včasih, predvsem pri odstranitvi velikih polipov, je lahko krvavitev iz rezne ploskve večja in jo je treba zaustaviti. Na mesto krvavitve običajno vbrizgamo zdravilo in namestimo kovinsko sponko. Zelo redko je pri hujših krvavitvah potrebna transfuzija krvi ali celo operacija. Prav tako zelo redko pride do poškodbe ali celo predrtja črevesne stene. Tudi v tem primeru je zdravljenje operativno.

Ali je kolonoskopija boleča preiskava? Ko z inštrumentom prodiramo v svetlino črevesa, črevo razširjamo. Če se pri tem ne morete povsem sprostiti, se lahko pojavijo bolečine. Prav tako je preiskava boleča, če imate v trebuhu zarastline zaradi predhodnih vnetij ali operacij. Prav zaradi strahu pred bolečinami se marsikdo za kolonoskopijo ne more odločiti. Za vaše zdravje in za zgodnje ugotavljanje morebitnih rakavih sprememb pa je zelo pomembno, da preiskavo opravite.