Kot piše časnik, se s tem dvomi glede Epsteinove smrti še poglabljajo. Zlomljena naj bi bila namreč tudi jezična kost, kar se po navedbah strokovnjakov pojavlja pri obešencih, še posebej starejših, mnogo pogosteje pa pri žrtvah, ki so bile zadavljene.

Bogataša, ki je imel tesne povezave s politiki iz obeh glavnih ameriških strank, so julija v New Yorku obtožili trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. V soboto so ga našli mrtvega v njegovi zaporni celici, njegovo smrt pa označili za domnevni samomor.

Mrliška oglednica mesta New York Barbara Sampson je v ponedeljek sporočila, da je obdukcija končana, vendar pa vzroka smrti ne more potrditi brez dodatnih preiskav.

Na vprašanje glede poškodb vratu je po pisanju Washington Posta je odgovorila, da noben posamezni dejavnik ne more sam nuditi celovitega odgovora glede tega, kaj se je pravzaprav zgodilo. "Nobene ugotovitve ni mogoče obravnavati same zase," je dejala.

Epsteinova smrt odpira številna vprašanja. Med drugim ni jasno, ali bo več deset Epsteinovih domnevnih žrtev, ki se z njim sedaj ne bodo mogle soočiti pred sodiščem, v prihodnje lahko dobilo odškodnino. Ameriški pravosodni minister William Barr je zagotovil, da samomor ne bo ustavil preiskave spolnih zlorab mladoletnic in da bodo preganjali vse sokrivce, ker si žrtve zaslužijo pravico.

Obenem ni jasno, kako se je v zaporu lahko sploh zgodila smrt. Epstein bi moral imeti v celici sojetnika, vendar so v petek moškega, ki je bil zaprt z njim v celici, iz neznanih razlogov premestili, drugega pa niso poslali. Mnogi se tudi sprašujejo, kako si je lahko Epstein vzel življenje kljub temu, da so ga po poskusu samomora konec julija nekaj časa nadzorovali.