Po njegovih besedah poseben status Kašmirja ni bil pravičen do žensk, ki so izgubile pravico do dediščine, če so se poročile z nekom, ki ni iz Kašmirja, pa tudi do otrok, dalitov in plemenskih skupnosti. Kot je še dejal Modi na današnji slovesnosti, je prejšnja ureditev v tej regiji tudi spodbujala korupcijo in nepotizem, spremenjena zakonodaja pa bo pripomogla, da bo Kašmir bolj prispeval h gospodarskemu razvoju Indije.

Indijska vlada je 5. avgusta odpravila 370. člen ustave, ki je večinsko muslimanski indijski zvezni državi Džamu in Kašmir zagotavljal avtonomijo v vseh zadevah z izjemo zunanjih zadev, obrambe in komunikacij. Na območje je New Delhi poslal tudi močne vojaške okrepitve in uvedel policijsko uro ter omejitve v komunikacijah.

Pakistan, ki si Kašmir deli z Indijo od neodvisnosti od Velike Britanije leta 1947, trdi, da razmere v Kašmirju predstavljajo neposredno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti. Pakistan je zato v torek Združene narode pozval k sklicu izredne seje Varnostnega sveta glede Kašmirja.