Dober teden po iztirjenju mednarodnega potniškega vlaka, ki je bil namenjen v Budimpešto, se je v sredo popoldne na skoraj istem mestu, nekaj metrov od železniške postaje v Rimskih Toplicah, iztirila še ena lokomotiva z 21 vagoni mednarodnega tovornega vlaka, namenjenega od Kopra do Hodoša. Do nesreče je prišlo ob 17.20 na delu proge, kjer so že začeli dela v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je del enega največjih infrastrukturnih projektov pri nas.

Do obeh iztirjenj je prišlo pri vožnji v tako imenovani odklon z leve na desno, kjer vlaki sicer ne vozijo, na drugo kretnico so preusmerjeni zaradi nadgradnje, pri čemer je vožnja vlakov zelo upočasnjena. Ukrep, da na tem delu lokomotive ne pospešujejo vožnje, ostaja veljaven tudi v prihodnje.

Zakaj je prišlo do iztirjenja, pri Slovenskih železnicah še ne vedo, saj vzrok ugotavljajo zunanji strokovnjaki. Neuradno ni šlo za človeški faktor. Da je bilo območje pred iztirjenjem v normalnem obratovanju, je za Televizijo Slovenija povedal tudi direktor družbe SŽ Infrastruktura Matjaž Kranjc. Dodal je, da so delavci železnice po prvem iztirjenju prejšnji teden pregledali vse območje ter vse meritve in nastavitve opravili na novo, kar pomeni, da so bile v predpisanih mejah. Progo med Zidanim Mostom in Celjem so danes znova odprli nekaj pred poldnevom, med zaporo so za potnike uredili nadomestne avtobusne prevoze.