»Zato nameravam vložiti glasovanje o nezaupnici ob prvi priložnosti, ko bomo prepričani, da nam lahko uspe,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij v pismu še zapisal Corbyn.

Po uspešnem glasovanju o nezaupnici pa je Corbyn pripravljen za omejen čas prevzeti vodenje vlade, da bi preprečil brexit brez dogovora. Kot je še zapisal, bi v vlogi premierja sklical predčasne volitve ter zagotovil potrebno podaljšanje roka za izstop in nov referendum o brexitu. »Naša prednostna naloga bi morala biti, da sodelujemo v parlamentu, da preprečimo zelo škodljivi brexit brez dogovora,« povzetek pisma objavljajo mediji.

Johnson vztraja, da bo Velika Britanija Evropsko unijo zapustila 31. oktobra, kot je predvideno, in to z dogovorom z unijo ali brez njega. Johnsonova vlada poudarja, da si bo energično prizadevala za dogovor o brexitu, a vztraja, da je treba iz obstoječega dogovora odstraniti irsko varovalo, ki naj bi po tolmačenju unije preprečilo trdo mejo med Irsko in Severno Irsko, a ga Johnson opisuje kot vklenitev Združenega kraljestva v carinsko unijo in notranji trg. A EU odločno vztraja pri dogovorjenem ločitvenem sporazumu, ki vključuje tudi irsko varovalo. Se je pa pripravljena pogovarjati o spremembi politične izjave o prihodnjih odnosih.