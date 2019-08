Overjam bo občinstvu do nedelje predstavljal različne odtenke reggae glasbe, od skaja do junglea ter od duba do dancehalla. Nastopajoči se bodo zvrstili na dveh odrih - glavnem odru ter odru na plaži, kjer bodo za dogajanje poskrbeli didžeji in soundsystemi. Nekatere od njih redni obiskovalci festivala že dobro poznajo.

Z Jamajke, zibelke tovrstne glasbe, so med drugim napovedani zasedbi Israel Vibration ter Alborosie & Shengen, kantavtorica Queen Ifrica in pevec Junior Kelly. Med vrhunce letošnje izvedbe pa organizatorji prištevajo tudi britansko skupino Zion Train in švicarskega pevca Calija P.

V okviru festivala so predvidene številne dnevne dejavnosti, med njimi delavnice nevladnih organizacij, delavnice plesa, joge, bobnov in pouličnih umetnikov ter športne aktivnosti. Na prizorišču bodo tudi stojnice za prodajo umetniških izdelkov. Da bodo festivalske počitnice ob reggae glasbi ob hladnih rekah Soča in Tolminka še bolj brezskrbne, pa bo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo.