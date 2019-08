Po streljanju so hišo obkolile močne policijske sile, dva policista pa sta ostala ujeta v hiši. Drama, ki se je začela z racijo pozno popoldne, se je nadaljevala več ur.

Policisti na koncu niso vedeli, ali je strelec le eden ali morda dva. Vedeli pa so, da eden zanesljivo v živo predvaja dogajanje na Facebooku in se ne namerava predati ne glede na pogajanja s policijo.

Policija je potem izpraznila bližnji kampus univerze Temple in vrtec ter prebivalce iz bližnjih zgradb. Na pomoč so priskočili agenti Urada za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF), z dogajanjem pa so seznanili pravosodnega ministra ZDA Williama Barra in predsednika Donalda Trumpa ter tudi guvernerja Pensilvanije Toma Wolfa.