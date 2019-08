Goran Dragić je poleg košarkarskih uspehov znan po dobrodelnosti in vračanju lokalnemu okolju. Na Rogli že šest let navdušuje mlade košarkarje in nanje prenaša svoje vrednote, letos pa se je odločil za nadgradnjo. »Brez igrišča v Kosezah verjetno ne bi bil tu, kjer sem danes,« je pred odprtjem prvega prenovljenega košarkarskega igrišča v dobrodelni akciji #podamdaigram poudaril Goran Dragić.

Priljubljeni Gogi, ki je skupaj z Luko Dončićem pred dvema letoma z reprezentanco na poti do evropskega srebra na eurobasketu Slovenijo spravil v največjo košarkarsko evforijo po osamosvojitvi, si želi skupaj s partnerji otroke in mladostnike pripeljati nazaj na športna igrišča, da se bodo tako kot on v odraslosti lahko spominjali druženja in igranja s prijatelji na njih. Prenovljenemu igrišču za košarko v Tivoliju bo še letos sledila prenova igrišča na mariborskem Taboru. Prihodnje leto naj bi prva pametna igrišča z informacijskimi tablami z osnovnimi in naprednimi vajami dobili tudi v drugih slovenskih krajih.

Zagon Dragićevega projekta je pospremilo lepo število Ljubljančank in Ljubljančanov, prišel je tudi ljubljanski župan Zoran Janković, predstavniki mariborske občine, slovenskih prvoligaških klubov, košarkarska legenda Ivo Daneu, njegovi soigralci iz zlate reprezentance Edo Murić, Saša Zagorac in Jaka Blažič.

Prenovljeno igrišče so nemudoma po odprtju tudi preizkusili. Prvi je dobil priložnost za met Dragić. A Gogiju žoga ni stekla in je šele po nekaj zgrešenih poskusih le naravnal merilno napravo. Dragićevi varovanci iz njegove šole so nato zaigrali proti ekipi pod mentorstvom Marka Milića, prvega slovenskega košarkarja, ki je zaigral v ameriški profesionalni ligi NBA. Na koncu sta se Dragić in Milić "udarila" tudi v metu s sredine igrišča. Bolj zbran je bil Gogi, ki je žogo poslal v koš.

Po koncu je spregovoril tudi za četico slovenskih novinark in novinarjev. Dragić je še enkrat ponovil, da ne namerava znova obleči reprezentančnega dresa, tudi če se bo Slovenija uvrstila na olimpijske igre. Sprejel je odločitev o koncu reprezentančne kariere in besede ne bo snedel. Glede na to, da bo prihodnjega maja dopolnil 34 let, je beseda nanesla tudi na vprašanje, kaj namerava po koncu kariere v ligi NBA. Med prireditvijo ga je dvakrat z vprašanjem, da naj se pridruži ljubljanski Cedeviti Olimpiji, izzval župan Janković, ki je menda na to temo že dobil zeleno luč pri Dragićevi ženi Maji. Na novinarsko vprašanje je nato odgovoril, da ni realno, da bi tekmovalno kariero končal v Ljubljani.

Dragić se že kmalu, konec avgusta, vrača na drugo stran Atlantika, kjer bo to jesen začel že svojo 12. sezono v najelitnejšem košarkarskem klubskem prvenstvu na svetu severnoameriški ligi. Minulo sezono lige NBA je z vročico ostal brez končnice. Zato je prvi cilj, da bosta Dragić in druščina po odigranih 82 tekmah rednega dela 18. aprila prihodnjega leta med moštvi, ki so si priigrala končnico prvenstva. Osebno pa si želi, da bo celotno sezono ostal zdrav.

Košarkarji Miami Heat bodo sezono začeli 23. oktobra s tekmo na Floridi proti Memphis Grizzlies. Dallas Mavericks Luke Dončića prva tekma nove sezone čaka 23. oktobra, ko bodo v Teksas prišli gostovat Washington Wizards. Dončić se bo z Dragićem prvič na parketu srečal 14. decembra, ko bo Dragić z Miami Heat gostoval v dvorani American Airlines v Dallasu.