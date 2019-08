Na železnicah obenem poudarjajo, da lahko zaradi nadomestnega prevoza pride do krajših zamud.

Direktor družbe SŽ Infrastruktura Matjaž Kranjc je za TV Slovenija povedal, da je ob 17.20 uri pri uvozu na postajo prišlo do iztirjenja lokomotive mednarodnega tovornega vlaka z 21 vagoni, ki je bil na poti med Koprom in Hodošem. Na praktično istem mestu sta minuli teden iztirila madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka, a med okoli 200 potniki na vlaku nihče ni bil poškodovan. Takrat je generalni direktor SŽ Dušan Mes ocenil, da ni šlo za napako na infrastrukturi, ampak najverjetneje na vagonih. Še ena nesreča je bila na tej postaji leta 2012.

Kranjc je na vprašanje, zakaj prihaja do nesreč prav na tem delu, odgovoril, da so se vse nesreče zgodile pri vožnji v odklon in pri zelo nizkih hitrostih.

Spomnil je, da trenutno v okviru projekta celovite nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje potekajo gradbena dela na levem tiru med Rimskimi Toplicami in Laškim, zato je proga na tem delu zaprta. Vsi vlaki iz smeri Zidanega Mosta zato ob prihodu na postajo Rimske Toplice prehajajo na desno stran in vozijo v odklon.

Kaj se dogaja na tej kretniški zvezi in kaj je vzrok današnjega iztirjenja, trenutno Kranjc še ne more reči. Je pa zagotovil, da je bila kretnica oz. celotna proga na tem delu v normalnem stanju in so jo po iztirjenju minuli teden tudi sanirali ter naravnali. Trenutno so na terenu gasilci, ki preprečujejo iztekanje goriva iz lokomotive, preiskovalci ministrstva za infrastrukturo in policija. Ko bodo pristojni svoje opravili, bodo na SŽ po Kranjčevih napovedih začeli z vtirjanjem lokomotive. Računajo, da bodo to, če ne bo večjih zapletov, opravili ponoči in v četrtek dopoldne spet vzpostavili promet.

Napovedal je tudi neodvisno preiskave o vzrokih za iztirjanja, do njenih izsledkov pa bodo promet na tem območju ustrezno omejili oz. prilagodili.

V začetku meseca se je sicer v okviru omenjenega projekta nadgradnje proge med Celjem in Zidanim Mostom na tem območju začelo tudi urejanje dela med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami, vključno z nadgradnjo železniške postaje Rimske Toplice.