Na protestnem učenju pred ljubljanskim Magistratom se je v času počitnic zbralo le okoli 15 študentov. Matija Sirk iz organizacije Akademski kolegij študentom je pojasnil, da so manifestacijo pripravili zaradi spreminjanja Akademskega kolegija v kulturni center. Opozarjajo pa tudi na siceršnjo stanovanjsko problematiko. Na Mestni občini Ljubljana odločno zanikajo, da bo občina izselila študente iz Akademskega kolegija. Med mestno občino in ministrstvom za izobraževanje pogovori še potekajo, najemna pogodba pa še ni podpisana. Pogodbo naj bi sklenili za tri leta. Ljubljanski župan Zoran Janković je izjavi za medije pred mestno hišo dodatno pojasnil, da je objekt iztrošen. "Plečnikov objekt bomo dogradili, da bo prostor tako za Pionirski dom kot Mladinsko gledališče. Menimo, da tja sodi tudi študentski dom," je dejal. Dodal pa je, da ga ne nameravajo oddajati brezplačno, ker Študentski dom Ljubljana tudi študentom zaračunava najemnino. "Če država tega ne bo sprejela, mora ona rešiti študente," je bil jasen in napovedal, da bodo v tem primeru Akademski kolegij preuredili v stanovanja za mlade družine, saj so potrebe po tem velike. Izpostavil je, da so na zadnji razpis mestnega stanovanjskega sklada dobili 400 vlog za 30 stanovanj.

Janković je še povedal, da je za študentske domove odgovorno ministrstvo za šolstvo. Spomnil je, da naj bi nov študentski dom gradili tudi nasproti ekonomske fakultete. "Očitno tudi sami študentje ne vedo, zakaj bi sem prišli," je še ocenil ob slabi udeležbi. Poudaril je, da občina nima s tem nič in da gre pri protestu za nabiranje političnih točk.

Vendar pa študentje od občine pričakujejo tako ohranitev študentskega doma v Akademskem kolegiju kot gradnjo novih študentskih domov in neprofitnih stanovanj, je povedal Sirk. Dodal je, da komunicirajo tako z ministrstvom kot z občino. "Stanovanjska problematika je širša. To da študentje niso v študentskih domovih, ampak iščejo stanovanja na trgu, viša cene za vse," je dodal.

Študent Uroš Mikanovič pa je spregovoril o razlogih za trenutno stanje. "Vsi mehanizmi stanovanjske oskrbe so bili demontirani pred 30 leti in so podvrženi tržnim mehanizmom, ki pa ne zna graditi in oddajati dostopnih stanovanj," je ocenil. Trg se po njegovih besedah novim potrebam študentov prilagaja na svoj način, pri čemer je izpostavil primer hostlov, ki postelje namesto turistom zdaj oddajajo študentom. Med mogočimi rešitvami je Mikanovič izpostavil uresničitev ukrepov, ki so zapisani v vladni koalicijski pogodbi. "Druga stvar je pa konstantna in aktivna stanovanjska politika, torej pri gradnji dostopnih stanovanj, ne pa samo v subvencijah že dotrajanega stanovanjskega fonda," je dodal.

Na Mestni občini Ljubljana pa so med tem za STA poudarili, da problematika študentov spada pod okrilje države, vendar se zavedajo dejstva, da na trgu stanovanj primanjkuje. Občina upravlja z 4200 stanovanji, v naslednjih štirih letih pa načrtujejo gradnjo dodatnih 1500 neprofitnih stanovanj. Nedavno so zaključili razpis za dodelitev 150 neprofitnih stanovanj, na katerega se je prijavilo 3300 prosilcev. Del stanovanjske soseske Rakova jelša I bo namenjen mladim, nov razpis za mlade pa načrtujejo v letu 2020.

Sicer je bil ob istem času napovedan tudi protest proti platformi za kratkoročno oddajanje nepremičnin Airbnb, a razen redkih izjem udeležencev ni bilo, zvečer pa je napovedana tudi skupščina platforme Kje bomo pa jutri spali?