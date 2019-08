Včeraj popoldan je bil na območju policijske uprave Koper pridržan 26-letni Lucijčan. Ta je pred tem večkrat grozil piranskemu policistu. Z grožnjami je 26-letnik pričel 23. junija z javnim zapisom na družbenem omrežju facebook. Po navedbah koprskih policistov je bil ogrožen tako policist kot tudi njegovi bližnji sorodniki. 26-letnik naj bi se z zapisom želel policistu maščevati zaradi dejanj, ki jih je ta opravil v okviru svojih službenih dolžnosti.

Koprski kriminalisti so zoper osumljenega na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, 10. 8. pa so bili obveščeni, da je isti 26-letnik policistu v trgovskem centru na območju Portoroža izrekel več groženj z napadom. Incidentu sta bila poleg zaposlenih in kupcev priča tudi policistova otroka.

Ker so se grožnje stopnjevale, so policisti posumili, da bi Lucijčan besede lahko tudi uresničil, zato so ga včeraj naposled pridržali. Isti dan je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Kopru. Ta je po zaslišanju zanj odredila pripor. Grozi mu od enega do pet let zapora.