Stephen Grenfell je minulo nedeljo med vožnjo z avtomobilom v avstralskem Novem Južnem Walesu naletel na nenavaden prizor, ki ga je nemudoma pričel snemati in objavil na twitterju. K objavi je pripisal: »Nekaj, česar ne vidiš vsak dan v Avstraliji. Kenguruji v snegu.«

Not something you see every day in Australia. Kangaroos in the snow.#Wildoz#Kangaroos#Snowpic.twitter.com/ospCngUa98