Banane v Kolumbiji je prizadela panamska bolezen tropske vrste 4 (TR4). Prvič so jo odkrili v vzorcih zemlje iz Tajvana v 90. letih prejšnjega stoletja. Uničujoča gliva je dolgo ostala omejena na Jugovzhodno Azijo in Avstralijo, leta 2013 pa so njeno prisotnost potrdili na Bližnjem vzhodu in Afriki, na spletni strani navaja revija National Geographic.

Strokovnjaki so se dolgo bali, da bo dosegla tudi Latinsko Ameriko, ki je središče globalnega izvoza banan. Strah se je zdaj uresničil. Kolumbijski urad za kmetijstvo ICA je namreč prejšnji četrtek sporočil, da so laboratorijski testi potrdili prisotnost TR4 v nasadih banan na obalnem območju. Država je nemudoma razglasila nacionalne izredne razmere.

Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je trenutno prizadetih 175 hektarjev površin na severovzhodu države. 168,5 hektarja teh površin so že izsekali.

Vendar se mnogi bojijo, da ukrepanje ne bo zajezilo širjenja bolezni. »Ko jo vidiš, je že prepozno in se je verjetno razširila čez meje tistega območja,« je za National Geographic povedal profesor z nizozemske univerze Wageningen Gert Kema, katerega laboratorij je analiziral tako vzorce iz Kolumbije kot tudi prejšnje izbruhe.

Kolumbijski fitopatolog Fernando Garcia-Bastidas je dodal, da se zaenkrat še nobeno sredstvo ali ukrep ni izkazalo kot uspešno v boju s TR4. »Kolikor vem, ICA in kmetije dobro izvajajo omejevalne ukrepe, a izbris te bolezni je praktično nemogoč,« je pojasnil.

National Geographic dodaja, da je za potencialno širjenje bolezni kriva tudi kmetijska panoga sama. Komercialne plantaže namreč sadijo zgolj eno sorto banan, imenovano cavendish. To omogoča cenejšo in enostavnejšo masovno proizvodnjo, a so vse banane zato tudi enako izpostavljene bolezni.

Širjenje bolezni bi lahko pomenilo manjšo proizvodnjo banan, s tem pa manj ponudbe in višje cene. Medtem ko bo to pomenilo manjšo izbiro za potrošnike v uvoznih državah, pa so banane za milijone ljudi v Latinski Ameriki, na Karibih, v Afriki in Aziji temeljni vir hranil, še opozarja National Geographic.

Kolumbija je po podatkih dpa peta največja izvoznica banan na svetu. V državi banane gojijo na 49.000 hektarjih površin, letno jih izvozijo okoli 1,9 milijona ton. Največ jih pošljejo v Belgijo, ZDA in Italijo.

Agencija dodaja, da banane cavendish trenutno predstavljajo več kot 90 odstotkov vseh banan na nemškem trgu. Banane cavendish pod svojo blagovno znamko Derby prodaja tudi slovenski Rastoder.

Za potrošnike gliva sicer ni nevarna. Ne prizadene namreč sadeža, ampak rastlino.