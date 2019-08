Marijino vnebovzetje, imenovano tudi véliki šmáren, vélika máša, šmárno ali vélika gospójnica, je največji cerkveni praznik. Starodavni zapisi so pričali o tem, da so apostoli mrtvo telo Marije Device položili v skalnat grob pod Oljsko goro blizu vrta Getsemani in ga zaprli z velikim kamnom. Čez nekaj dni naj bi k grobu prišel še apostol Tomaž, ki ga je odprl in našel praznega. V njem so bili le beli prti in cvetje. Zato so ljudje na praznik Marijinega vnebovzetja v cerkev prinašali rože in zelišča, duhovnik pa jih je blagoslovil s posebnim obredom. Kasneje so jih ohranili v svojem domu, saj naj bi jih varovale pred strelo in ognjem.

Od leta 1950 velja za versko resnico

Papež Pij XII. je leta 1950 to zgodbo razglasil za versko resnico (dogmo): »Ko je Brezmadežna Mati Božja, večna Devica Marija, dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.« Sveti cerkveni očetje in veliki učitelji so jo v pridigah utemeljevali z višjimi in globljimi razlogi. Ob današnjem prazniku ni pomembno le to, da Devica Marija ni bila po smrti podvržena telesnemu trohnenju, temveč se jo poveličuje tudi zaradi njenega zmagoslavja nad smrtjo, ko je po zgledu edinorojenega Sina Jezusa Kristusa dosegla nebeško slavo.

To zmagoslavje so kristjani nekoč bolj poveličevali, kot se to počne danes. »Na praznik smo imeli nekoč vedno procesijo. V vrsti smo se sprehodili od cerkve do kapelice z Marijinim kipom. Otroci so imeli v majhnih košarah cvetje, ki so ga raztresli vse naokrog,« se spominja Marija Klobasa, vernica iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah. Dodala je, da dandanes takšnih običajev mlajše generacije ne poznajo več, je pa še vedno za vernike najbolj pomemben obisk svete maše. Ob tem prazniku je nekoč veljala tudi prepoved kakršnegakoli dela ali veseljačenja, saj so verjeli, da bi se v nasprotnem primeru ob delu poškodovali.