»Naše sodelovanje s Kemisom poteka nemoteno,« so za STA ta teden povedali v Leku. »Lek ne dovaža odpadkov na Kemisovo lokacijo na Vrhniki, ampak jih prek Kemisa odvaža direktno na sežig v tujino,« so pojasnili.

V Heliosu so podobno pojasnili, da v sodelovanju s Kemisom izvajajo program celovitega upravljanja z odpadki, v okviru katerega optimirajo ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevni proizvodnji, ter skrbijo za njihovo sprotno odstranjevanje. »Preko 75 odstotkov odpadkov tako direktno iz naših podjetij odvažamo v objekte za uničevanje odpadkov v sosednjih državah,« so povedali.

Zaradi prepovedi delovanja Kemisa na Vrhniki trenutno odpadke skladiščijo sami, kar jim tudi omogočajo okoljevarstvena dovoljenja. Sodelujejo tudi z drugim velikim podjetjem, ki skrbi za odstranjevanje nevarnih odpadkov iz Slovenije, Saubermacherjem.

So pa v Heliosu dodali, da bi lahko dolgoročen zastoj pri odvozu odpadkov negativno vplival na obseg njihove proizvodnje. »Urejeno odstranjevanje odpadkov je v skupini Helios eden izmed temeljnih pogojev za nemoteno poslovanje in izpolnjevanje naročil kupcev,« so poudarili.

Kemisu nevarne odpadke predaja tudi UKC Ljubljana. Kemis je od UKC v letošnjem letu prevzel nekaj manj kot 11 ton odpadkov, od tega je bilo več kot polovica odpadkov iz zdravstva - odpadne kemikalije. »Vsi odvozi do današnjega dne so potekali v skladu z dogovori brez sprememb,« so za STA v zdravstveni ustanovi povedali v torek.

Kemis je prejšnji teden prenehal dovažati odpadke na svojo lokacijo na Vrhniki, potem ko je gradbena inšpekcija odločila, da so bili objekti, zgrajeni po požaru leta 2017, črna gradnja. Podjetju je naložila rušitev teh objektov do konca junija prihodnje leto ter ji v njih nemudoma prepovedala opravljanje dejavnosti.

V Kemisu se bodo na odločbo gradbene inšpekcije pritožili, je napovedal direktor podjetja Boštjan Šimenc. Je pa poudaril, da lahko Kemis brez prometa zdrži le okoli mesec dni, grozi jim tudi izguba zakupljenih kapacitet v sežigalnicah v tujini.

Z gospodarstvom pri iskanju rešitev sodeluje ministrstvo za okolje in prostor, na katerem danes poteka srečanje s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na temo morebitnega kopičenja nevarnih odpadkov po odločbi gradbene inšpekcije glede Kemisa. Za prihodnji teden pa so napovedali še sestanek z zbiralci, proizvajalci in obdelovalci, ki imajo ustrezna potrdila za zbiranje in okoljevarstveno dovoljenje za predelavo določenih vrst odpadkov.