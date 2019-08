UKC Ljubljana s pritožbo na odločitev sodišča glede odpovedi Smiljiću

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana se je pritožil na odločitev ljubljanskega delovnega in socialnega sodišča glede odpovedi delovnega razmerja Urošu Smiljiću, so potrdili za STA. Sodišče je namreč ugotovilo, da je bil način, na katerega so v UKC odpustili prvoobtoženega v aferi preskakovanje čakalnih vrst Smiljića, nezakonit.