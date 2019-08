»V Višnjo Goro pridemo z veseljem. Voda v bazenu je izredno čista, olimpijski bazen ravno prave velikosti, da imamo otroke ves čas pod nadzorom, hrana in pijače pa sta dostopni po sprejemljivih cenah. Če ni prevroče, gremo še na sprehod na Polževo, obiskali smo že Jurčičevo Muljavo, pa slapove Kosce,« je povedala družina iz okolice Maribora, ki v Višnjo Goro redno prihaja že zadnja štiri leta.

Kopališče pa ni edini izziv, ki so si ga naložili pri Zlatem polžu. Lani so postavili še celoletno drsališče iz umetne mase, ki ga pokriva mogočni šotor, s pomočjo domačinov, ki se ukvarjata s cateringom, organizirajo poslovne in družabne dogodke, pred kratkim so se tam zbrali tudi Citroenovi starodobniki. Skrbijo tudi za poučen in zabaven otroški program, postavili so tudi skupinsko pustolovsko igro na prostem Lov za zakladom Višnje Gore.

»Višnjegorski bazen je bil od nekdaj ponos tega kraja. Veliko se je dogajalo že pred drugo svetovno vojno, v veselje in ponos je bil domačinom, zato je bilo skoraj logično, da ga je pred petimi leti v dolgoročni najem vzela višnjegorska družina Zadel, ki se sicer ukvarja z drugo gospodarsko dejavnostjo. Skupaj smo naredili realni načrt, pridobili še vso dodatno dokumentacijo in začeli delati. V veselje nam je, ko vidimo, da je bil naš primarni cilj že kmalu uresničen, Mestno kopališče Višnja Gora je postalo zbirališče mladih družin, otrok, parov, rekreativno plavanje v večernih urah je obiskovalcem zelo všeč, otroci pa v teh dneh še bolj uživajo, saj smo jim omogočili počitniško varstvo in plavalne tečaje,« je povedal področni vodja programa Zlati polž in eden od članov velike in zagnane mlade ekipe tega programa Miha Katič.

Vztrajen polž vabi k raziskovanju

Višnja Gora s Polževsko planoto je tudi odlična izhodiščna točka za vse obiskovalce, ki so željni rekreacije, naravnih doživetij in zgodovinskega raziskovanja.

Za začetek je zanimiva že sama Višnja Gora, katere simbol izhaja še iz srednjega veka, to je polž, priklenjen na verigo. Nekdaj priznano srednjeveško mesto, zdaj pa večji kraj, se ponaša z eno najbolje ohranjenih slovenskih srednjeveških naselbin z obzidjem in stražnim stolpom. V starem delu mesta si lahko obiskovalec ogleda Valvasorjev vodnjak, pred mestno hišo in cerkvijo sv. Ane pa stoji kip polža, najvztrajnejše in najmočnejše živali, ki pooseblja marsikaterega domačina, saj je to rojstni kraj tudi nekaterih estradnikov, kulturnih delavcev in imen iz sveta politike. O višnjegorskem polžu je pel tudi France Prešeren, tu je bila napisana prva slovenska povest Sreča v nesreči Janeza Ciglarja, o kraju in njenih prebivalcih pa govori še znamenito Jurčičevo delo Kozlovska sodba v Višnji Gori – knjižno delo, ki ga lahko obiskovalec kupi tudi na mestnem kopališču in je prevedeno v več kot deset jezikov.

O bogati kulturni in sakralni dediščini pričajo tudi Čandkova domačija, Auerspergov dvorec, Konjšček in cerkvica sv. Martina iz 12. stoletja. Naravni raj dolenjskega okoliša, ki je od Ljubljane oddaljen le dobre pol ure vožnje po avtocesti proti Zagrebu, obožujejo tudi jadralni padalci in pohodniki. Priljubljena je Leskovška planota z lehnjakovimi slapovi Kosce in Potjo dveh slapov. Za razvajanje brbončic in oddih v objemu zelenih dolenjskih gričev poskrbijo okoliške turistične kmetije, s katerimi se povezujejo tudi pri Zlatem polžu.