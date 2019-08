Požar na Evii, drugem največjem grškem otoku, je izbruhnil v torek zjutraj. Zaradi njega so evakuirali štiri vasi, minulo noč pa se je nevarno približal tudi mestu Psahnam. Po navedbah predstavnika civilne zaščite Tanasisa Karakacasa je velika sreča, da ognjeni zublji niso terjali žrtev, grško tiskovno agencijo Ana povzema francoska AFP.

V gašenju sodeluje več kot 200 gasilcev ter 75 gasilskih tovornjakov, devet helikopterjev za gašenje in sedem letal, ki si na 12 metrov dolgi fronti z ognjenimi zublji predvsem prizadevajo preprečiti škodo na poseljenih območjih. Na otoku danes tekom dneva pričakujejo tudi italijansko letalo za gašenje, saj je Grčija zaprosila za pomoč EU. Do večera naj bi na Evio prispeli še eno italijansko ter dve španski letali.

Grčijo že od konca tedna pesti niz požarov, ki jih razpihujejo močni vetrovi in visoke temperature, ki se gibljejo okoli 40 stopinj Celzija. Grški premier Kiriakos Micotakis je zaradi tega v torek prekinil počitnice in se vrnil v Atene. Ob tem je izrazil priznanje gasilcem, ki se vsakodnevno spopadajo z okoli 50 požari.

V torek so gasilci uspeli zajeziti požar na otoku Tasos, v pokrajini Viotia v osrednji Grčiji in na Peloponezu. Že v ponedeljek so pod nadzor spravili velik požar, ki je ogrožal vzhodno predmestje Aten, konec tedna pa ognjene zublje na otočku Elafonisos in na Maratonu.