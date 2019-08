Ministra sta izmenjala tudi stališča o aktualnih razmerah v Aziji, zlasti glede napetosti na Korejskem polotoku, trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko, pa tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu.

Gre za prvi uradni obisk japonskega zunanjega ministra v Sloveniji. Na pogovor ga je že sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.

Cerar in Kono sta se prvič srečala ob robu letošnje münchenske varnostne konference. Dogovorila sta se za krepitev dvostranskih odnosov med državama in gospodarskega partnerstva.

»Z ministrom Konom sva se strinjala, da so se možnosti za povečanje blagovne menjave močno izboljšale po uveljavitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, da pa vse priložnosti za sodelovanje še niso zadosti izkoriščene,« je danes izpostavil minister Cerar.

Krepitev sodelovanja v zadnjih letih

Blagovna menjava med državama je na sicer relativno skromni ravni. Slovenija na Japonsko izvozi za 119 milijonov evrov blaga, uvoz pa znaša 86 milijonov evrov. Se pa gospodarsko sodelovanje v zadnjih nekaj letih krepi, kar se kaže tudi v vse večjem obsegu japonskih investiciji v Sloveniji.

Nove priložnosti za sodelovanje slovenskih in japonskih podjetij in ustanov se kažejo na področju vzpostavljanja pametnih omrežij (ELES/NEDO), protonskega zdravljenja raka (Cosylab) in elektro-mobilnosti (BTC). Odlično sodelujejo tudi znanstveniki Inštituta Jožef Štefan in japonskega inštituta KEK na področju nove fizike (projekt Belle 2).

V torek pa so predstavniki Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS - Soča s predstavniki Toyota Motor Corporation in japonsko Zdravstveno univerzo Fujita podpisali pogodbo o sodelovanju pri razvoju robotiziranih terapevtskih naprav.