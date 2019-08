Skrito snemanje gostov? Ne, hvala

Turistični nomadi se s popularizacijo turizma in dostopnejšimi cenami po kopnem, morju in zraku množično selijo z enega konca poloble na drugega. V zadnjih letih na odločitev, kako pogosto, na kakšen način in kam potujemo, vplivajo dostopne letalske karte in – dobesedno – iz domačega naslanjača cenovno dostopne možnosti organizacije potovanja, ki za rezervacijo zahtevajo le nekaj hitrih in enostavnih klikov po spletu.