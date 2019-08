Varuh Plečnikovega svetišča v Šiški

Marijino vnebovzetje je eden najpomembnejših cerkvenih praznikov, ko je najbolj slovesno v svetiščih, posvečenih Mariji, kamor Slovenci romajo že stoletja. Osrednje slovensko romarsko središče so Brezje, s sicer šele stoletje in pol dolgo zgodovino, v nasprotju s starejšimi Ptujsko Goro, Novo Štifto, Sveto goro, Zaplazom, Strunjanom… Na bližnje Sveto Višarje romajo verniki iz treh dežel, najbolj znani hrvaški Marijini božji poti sta Trsat nad Reko in Marija Bistrica, v Evropi pa sta najpomembnejši Marijini svetišči v Lurdu in Fatimi.