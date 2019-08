FTC in pravosodno ministrstvo ZDA izvajata protimonopolne preiskave tehnoloških velikanov v ZDA, glede česa ameriška vlada precej zamuja za tujino, na primer za EU. Ameriški politiki, kot je demokratska predsedniška kandidatka senatorka Elizabeth Warren, že dlje časa pozivajo k razbijanju velikanov in senatorka napoveduje, da bo po morebitni zmagi na volitvah poskrbela za to.

Predsednik ZDA Donald Trump je tudi pri tem nenačelen. Grozi podjetjem, kot je Amazon, ker ga vodi Jeff Bezos, ki je tudi lastnik do Trumpa kritičnega časopisa Washington Post. Googlu in Facebooku grozi, ker menda zatirata konservativne glasove, čeprav se jima morda lahko zahvalil za zmago na volitvah, saj naj bi širila rusko propagando proti demokratki Hillary Clinton.

Trump obenem grozi tujini, ki si drzne priviti iste ameriške tehnološke velikane zaradi izogibanja davkom. Franciji grozi na primer z uvedbo višjih carin na vino, ker je uvedla poseben triodstotni davek na digitalne storitve podjetij z več kot 25 milijoni evrov letnega prihodka v Franciji in 750 milijoni evrov prihodkov po svetu.

Urad trgovinskega predstavnika ZDA je julija zaradi tega sprožil preiskavo, ki bo verjetno vodila do sankcij oziroma Trumpovih carin na francoski uvoz še konec meseca. Prihodnji teden bodo o tem, kako krivičen je francoski davek, v okviru preiskave pričali predstavniki podjetij, ki jih je doletel. Med njimi Alphabeta oziroma Googla, Facebooka, Amazona in Appla.

Medtem pa podobne davke napovedujejo tudi druge evropske države, kot so Španija, Italija, Avstrija in celo prijateljska Velika Britanija. Podjetja, kot sta Amazon in Facebook, sedaj na primer davke prijavijo in plačajo v davčnih oazah ne glede na to, kje ustvarijo prihodke.