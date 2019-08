»Luka Janežič je bil izbran v ekipo Evrope za tek 400 m v soboto, prvi dan tekmovanja, in verjetno bo tekel tudi v štafeti 4 X 400 m naslednji dan. To je velika čast zanj in za slovensko atletiko. Niti pomišljal nisem, nastop sva potrdila, saj poleg prestižnega povabila tekmovanje lepo sodi v okvir priprav in tekem pred največjo tekmo leta v katarski prestolnici,« je povedal trener Janežiča Rok Predanič.

»Odpovedali pa bomo verjetno nastop na diamantni ligi to nedeljo v Birminghamu, bolj se nagibava v to smer, ker rabi počitek. Nastopil bi le, če bo to nujno zaradi točk v lovu na zanesljiv nastop na finalu diamantne lige. Po naporni seriji tekmovanj bo imel aktivni premor z lažjimi treningi, nato pa ga čakajo še tri velike mednarodne tekme. V Madridu bo tekel 25. avgusta, nato na finalu diamantne lige v Bruslju ter v Minsku. Za zaključek te serije pa se bo predstavil še v Velenju, kjer bo sredi septembra ekipno državno prvenstvo,« je dodal Predanič.

Dvoboj (The Match), kot so kratko poimenovali atletsko tekmo med Evropo in ZDA, je letos obnovljena verzija tovrstnih prestižnih tekmovanj iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V beloruski prestolnici bo na programu poleg disciplin SP še mešana štafeta.

V ekipi Evrope bo tudi osem beloruskih atletinj in atletov. Zmagovalec posamezne discipline bo dobil po 7000 evrov, drugo mesto bo prineslo 5000, tretje 4000, denarno nagrado pa bo prejel tudi osmouvrščeni (500 evrov).