Letala danes tako večinoma letijo v skladu s voznim redom, čeprav je še vedno nekaj odpovedi in zamud. V minulih dveh dneh so zaradi protestov in spopadov protestnikov s policijo odpovedali več sto letov, navaja britanski BBC.

Letališče, eno najbolj prometnih na svetu, je prizorišče protivladnih protestov od minulega petka, ko so se protestniki z ulic Hongkonga preselili tudi na letališče. Večinoma so minili mirno, v torek pa so protestniki z vozički za prtljago potnikom preprečevali dostop do letov in izvedli množičen sedeči protest.

Do zaostrovanja pa je prišlo potem, ko so se protestniki soočili z moškim, za katerega so mislili, da je policist pod krinko. Sledil je prihod policistov in spopad z njimi. Policija je uporabila tudi solzivec.

Kot navaja BBC, so se protestniki soočili z najmanj še dvema moškima, misleč da so policisti pod krinko, potem ko je hongkonška policija v ponedeljek priznala, da so med protestniki tudi policisti. Med napadenimi moškimi je bil po navedbah kitajskega časnika Global Times tudi njihov novinar.

Hongkonška vlada je nasilje na letališču obsodila in napovedala ukrepe proti odgovornim. V današnji izjavi je nasilje označila za nezaslišano, ki je prestopilo meje civilizirane družbe.

Demonstracije so se začele junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočila izročanje osumljencev Kitajski. Nato so se razširile v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu, ki znotraj Kitajske uživa delno avtonomijo.