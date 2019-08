Izbranci Darka Milaniča so na Norveško odšli z zahtevno nalogo, za katero pa so vztrajno ponavljali, da jo lahko izpolnijo. Izkazalo pa se je, da so bili Skandinavci v seštevku obeh dvobojev vendarle prevelik zalogaj. Tako se bodo vijolični namesto za četrti preboj v skupinski del lige prvakov v nadaljevanju borili za četrti preboj v skupinski del evropske lige.

Maribor bo igral v zadnjem krogu kvalifikacij evropske lige proti boljšemu iz dvoboja med bolgarskim prvakom Ludogorcem in valižanskim prvakom New Saints. Prvo tekmo so Bolgari dobili kar s 5:0. Prve tekme zadnjega predkroga bodo 22. avgusta, povratne pa 29. avgusta.

Mariborčani so si ob visokem zaostanku s prve tekme želeli hiter zadetek. Blizu tega so bili najprej v 12. minuti, ko je bil Rudi Požeg Vancaš pred vratarjem gostov, a je bil slednji uspešnejši.

Ob še nekaj bolj ali manj nenevarnih poskusih, med njimi je domači čuvaj mreže ustavil tudi poskus Roka Kronavetra, Marcos Tavares pa je v 27. minuti slabo streljal iz ugodnega položaja, pa so Štajerci povedli v prvi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa.

Dino Hotić je podal žogo na levo stran, kjer jo je Mitja Viler rešil pred odhodom z igrišča in jo vrnil v sredino kazenskega prostora, tam pa jo je Požeg Vancaš s približno 12 metrov poslal pod prečko in ohranil nekaj upanja proti Rosenborgu, ki je bil nevaren dvakrat, enkrat je bil Kenan Pirić na mestu, drugič pa je pravočasno blokiral Saša Ivković.

V 53. minuti pa so Norvežani zadeli za izenačenje, ko je Babajide David Akintola po desni strani pobegnil Špiru Peričiću, podal v sredino kazenskega prostora, od koder je zadel Alexander Soderlund.

Nov hladen tuš so Mariborčani doživeli v 61. minuti, ko je po kotu z desne strani z glavo zadel Anders Konradsen. Milanič je ofenzivni del nato osvežil s povratnikom Luko Zahovićem in Andrejem Kotnikom, a to ni zaleglo, še več, Norvežani so hitro unovčili več prostora, ko je Konradsen povsem neoviran sprožil malce z desne s 14 metrov in zadel tik ob nasprotni vratnici za končnih 3:1.