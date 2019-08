Placido Domingo, ki velja za enega najboljših opernih pevcev vseh časov in je direktor operne hiše v Los Angelesu, dobitnik več grammyjev ter izjemno cenjena oseba v umetniškem svetu, se pri svojih 78 letih sooča z obtožbami devetih žensk zaradi spolnega nadlegovanja. Po pričevanjih, ki jih je zbral AP, je Domingo pevke in plesalke nadlegoval na delovnih srečanjih, na odru in s telefonskim klici. V zameno za spolne odnose jim je ponujal obetavna delovna mesta ali nastope skupaj z njim, tiste, ki so ga zavrnile, pa naj bi profesionalno kaznoval. Te zgodbe naj bi imele začetek v zgodnjih osemdesetih letih in so se nadaljevale še tri desetletja.

O njegovem nadlegovanju je za tiskovno agencijo AP odkrito spregovorilo devet žensk, a le mezzosopranistka Patricia Wulf je dovolila razkritje imena, druge so želele ostati anonimne v strahu pred negativnimi posledicami, ki bi jih utegnilo imeti njihovo razkritje, ker še vedno delajo. Poleg teh jih je še šest, ki pravijo, da jim je Domingo dvoril z očitnim namigovanjem na spolne odnose in da jih je to zelo motilo. Ena od opernih pevk je povedala, da jo je, potem ko jo je najel, da bi z njim pela na koncertih, ki jih je imel leta 1990, večkrat vabil na intimno srečanje. Prizadete menijo, da je po zavrnitvi Domingovih nespodobnih predlogov šla njihova kariera navzdol, nekatere pa so zagotavljale, da danih obljub ni nikoli uresničil. A dokazov o Domingovem spolnem nadlegovanju nobena od prič ne more zagotoviti, zato so se novinarji AP lotili preverjanja njihovih izjav v okoljih, kjer so delale ali še delajo. Govorili so s številnimi njihovimi kolegi in prijatelji, poizvedovali so pri okoli tridesetih ljudeh iz opernih krogov, od pevcev, plesalcev, glasbenikov v orkestrih, učiteljev petja do članov odrskih ekip in celo upravnika teatra. Vsi po vrsti so menda zatrjevali, da so bili priče Domingovega neprimernega obnašanja in da je zmeraj lovil mlajše ženske.

Zgodbe teh žensk so si presenetljivo podobne in kažejo vzorec Domingovega vedenja. Neprestano je poskušal biti v stiku z njimi, pogosto jim je telefoniral, tudi pozno ponoči, izkazoval zanimanje za njihovo kariero in jih vabil na zasebno srečanje ali na večerjo z njim; z izgovorom, da jim bo strokovno svetoval, jih je vabil tudi v svoje stanovanje ali hotelsko sobo. Dve prizadeti sta povedali, da sta na nespodobne zahteve zvezdnika pristali, ker sta se bali, da bo njuna začeta kariera ogrožena, če zavrneta svetovno znanega opernega pevca. Ena je šla z njim v posteljo dvakrat v hotelu Baltimore v Los Angelesu, ko pa je zapuščala sobo, ji je Domingo dal 10 dolarjev s pripombo: »Nočem, da se počutiš kot prostitutka, a prav tako nočem, da bi morala sama plačati parkirnino.« To naj bi se zgodilo v osemdesetih letih, ko je bil Placido Domingo umetniški svetovalec pri operni hiši v Los Angelesu.

Neka druga mezzosopranistka, ki je bila takrat stara 23 let in je pela v zboru Opere v Los Angelesu, pa pripoveduje, da je bila leta 1988 na vajah za opero Les contes d'Hoffmann izbrana, da v nekem pasusu opere poljubi Dominga. To je tudi storila in Domingo je menda ob tem zavzdihnil: »Kaj bi dal, da ne bi bili na odru.« Poslej jo je začel hvaliti in jo nadlegovati. Novinarju AP je pripovedovala: »Nisem še začela kariere in bila sem zelo polaskana in vzhičena. (…) Potem pa so se stvari obrnile na slabše, začel me je vabiti v svoje stanovanje, da me bo učil, in želel je vedeti, kaj bi lahko naredila za casting.« Iz njene pripovedi za AP je mogoče razbrati, da je zavračala intimne odnose z njim in da jo je Placido Domingo nadlegoval vsaj tri leta. Neka druga priča pa je dejala: »Nenavadno je, če te na poslovni večerji nekdo poskuša prijeti za roko ali nasloni svojo roko na tvoje koleno.«