Senatorji, ki so se morali vrniti s počitnic, so se na seji sestali ob 18. uri. Na mizi imajo več predlogov. Predlog Lige, ki ga podpirata tudi desnosredinska Naprej Italija in skrajno desni Bratje Italije, se zavzema za čimprejšnje glasovanje o nezaupnici Conteju. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP želijo glasovati že v sredo.

Liga, Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija in Bratje Italije imajo sicer 137 od 315 senatorjev, tako da verjetno njihov predlog ne bo dobil zadostne podpore.

Gibanje in opozicijska Demokratska stranka (PD) medtem nasprotujeta nezaupnici in se zavzemata za to, da bi Conte prihodnji torek, 20. avgusta, zgolj nagovoril zgornji dom italijanskega parlamenta. Skupaj imata 158 senatorjev, a sta obe stranki glede medsebojnega sodelovanja razdeljeni.

Predčasne volitve bodo Italijo po besedah nekdanjega premierja iz vrst PD Mattea Renzija potisnile v recesijo. "Italija bo zagotovo padla v recesijo. Sploh glede na trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko ter glede na to, kar se dogaja z nemško gospodarsko lokomotivo," je poudaril pred današnjo razpravo v senatu.

Zato je pozval k oblikovanju prehodne vlade, ki bi imela nalogo, da jeseni pod streho spravi proračun, s tem pa bi bile volitve v začetku prihodnjega leta. Roko je ponudil Gibanju pet zvezd Luigija Di Maia.

Vodja PD Nicola Zingaretti je medtem izključil sodelovanje z gibanjem, a je Renzi zagotovil, da je stranka enotna. Di Maio pa je dejal, da "si nihče ne želi sedeti za mizo z Renzijem".

Salvini je prehodno vlado, ki bi jo sestavljala Demokratska stranka in gibanje, označil za prevaro in sramoto. Proti notranjemu ministru bi sicer lahko PD danes vložila nezaupnico.

Vodja Lige, ki je ves čas zgolj pozival k volitvam, je v ponedeljek zagrozil tudi s tem, da bi iz vlade umaknil svojih sedem ministrov. A je premier Conte že pred tem poudaril, da zaradi tega ne bo podal odstopa, ampak da bo odločitev prepustil parlamentu.

Končno besedo bo imel tudi v primeru izglasovane nezaupnice predsednik države Sergio Mattarella. Preden bi razpisal predčasne parlamentarne volitve, bi lahko preučil, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina. Če v parlamentu ne bi uspeli oblikovati druge večine, mora zahtevati razpustitev parlamenta, volitve pa bi lahko potekale 60 dni po razpustitvi.

Mattarella je sicer večkrat poudaril, da Italija potrebuje vlado, ki bo pripravila predlog proračuna in ga najkasneje do konca septembra posredovala Evropski uniji. Zato obstaja možnost, da bi imenoval tehnično vlado ter s tem predčasne volitve preložil za nekaj časa.