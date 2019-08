Zunanje košarkarsko igrišče med teniškimi igrišči in baliniščem v parku Tivoli bo danes zaživelo v prenovljeni podobi. Tokratna prenova je nekaj posebnega, saj je nad njo bedel slovenski košarkar Goran Dragić.

V sklopu svojega dobrodelnega projekta, ki poteka pod sloganom #podamdaigram, bo priljubljeni slovenski športnik namreč v želji, da na košarkarska igrišča pripelje različne starostne skupine ter jim omogoči več gibanja in skupinskih aktivnosti, prenovil nekaj košarkarskih igrišč. »Rad bi nekaj vrnil okolju, iz katerega izhajam in ki me je izoblikovalo v človeka in športnika, kakršen sem,« je ob napovedi projekta povedal košarkar ekipe Miami Heat Goran Dragić. Prenove je začel v ljubljanskem Tivoliju in Železničarju (ŽKK) v Mariboru, drugi del projekta prenove košarkarskih igrišč pa bo predvidoma stekel spomladi prihodnje leto, ko bodo prenovili še nekatera igrišča v drugih slovenskih krajih.

Tivolsko košarkarsko igrišče je zdaj opremljeno s sodobnimi materiali in opremo, kot so denimo koši z nastavljivo višino. Na njem bodo lahko trenirali tako otroci, ki sanjajo, da bodo nekoč zaigrali kot njihov vzornik Gogi, kot tudi drugi rekreativci, ki si želijo kakovostnih pogojev za igranje košarke. Igrišče se namreč hkrati ponaša tudi z nazivom prvo pametno igrišče v Sloveniji. Pametna igrišča so namreč opremljena s prav tako pametnimi talnimi označbami, ki so namenjene različnim vajam za koordinacijo, hitrost in odriv ter igram, ena večjih posebnosti pa so informacijske table z osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami, ki jih je zasnoval prav Dragić. Table so interaktivno obogatene prek spletne športno-izobraževalne platforme, do katere lahko uporabniki igrišča dostopajo s pomočjo QR-kod. žir