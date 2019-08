Festival Plavajoči grad (Floating Castle) se je po izgubi društvenih prostorov v grajskih pristavah pri gradu Snežnik, ki jih je povzročilo ministrstvo za kulturo, letos preimenoval v »medvednarodni« mobilni festival Plavajoči grad/Floating castle on the road. Namesto na enem prizorišču, v Kozariščah pri gradu Snežnik, bo od 26. do 31. avgusta potekal še na petih drugih lokacijah – v štirih istrskih vasicah Sokoliči, Hrvoji, Gračišče in Truške ter v koprskem starem mestnem jedru.

Simbolično na poti Dogodki – večinoma koncerti (etno, folk, jazz), pa tudi lutkovne, plesne, akrobatske in alternativne gledališke predstave, filmske projekcije, branje poezije – bodo potekali po vzoru subkulturnega Kavč-festivala. Princip bo ulično igranje na klobuk, kar bo tudi edino plačilo glasbenikom, ki bodo nastopali na lastne stroške. »Ko so nas prisilno izselili iz pristav, ker menda ne ustrezamo razpisnim pogojem, nismo želeli nehati, saj se je festival odlično prijel,« je povedala Jera Razdrih, ena od soorganizatork in članica Društva ljubiteljev gradu Snežnik. »Glede na to, da je umetniški vodja Matija Solce prvo edicijo festivala, takrat se je imenoval še Etno Histeria, pripravil v istrski vasici Gračišče, smo se odločili, da bi ga preselili tja, ampak ne povsem, vključili smo še nekaj drugih prizorišč. S tem 'festivalom na cesti' bi radi tudi simbolično pokazali, da festival nima več svojega sedeža, umetniška karavana pa se bo vseeno končala pri gradu Snežnik. V društvu še vedno upamo, da bomo nekoč znova pridobili festivalsko prizorišče in prostore za svoje delovanje.«