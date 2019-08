Nov hotel s štirimi zvezdicami je v lasti podjetnika Enesa Draganovića, prve goste bodo sprejeli v soboto, čeprav naj bi bilo uradno odprtje v začetku septembra. Kot je že pred meseci povedal vodja Hotela A Zoran Podkoritnik, bodo v hotelu gostom ponujali različne hotelske storitve, ki jih tako običajni kot zahtevnejši gostje, predvsem pa poslovneži pričakujejo in potrebujejo. Ponujali bodo tudi catering, po želji pa prirejali različne poslovne dogodke, pa tudi poroke. V hotelu so uredili 54 sob, od katerih bodo štiri namenjene potrebam najzahtevnejših gostov, del pa jih bo prilagojenih tudi za športnike. V hotelu, ki bo lahko sprejel do sto gostov, pa so tudi velnes center s savnami, fitnesom ter konferenčna soba za 60 ljudi. V drugi fazi bodo v neposredni bližini zgradili še en gostinski objekt s kavarno, slaščičarno in picerijo ter bencinski servis za osebna in tovorna vozila. Zaposlitev v novem hotelu je dobilo 22 ljudi.

V neposredni bližini hotela pa družba Lidl končuje gradnjo svojega največjega logističnega centra, ki bo na več kot 57.000 kvadratnih metrih hkrati eno prvih modularnih Lidlovih skladišč na svetu. Njegova gradnja se je začela lani, investicija, ki se razprostira na kar 13 hektarih zemljišča, pa je ocenjena na 70 milijonov evrov. Zato se bo v prihodnjih tednih že začela selitev ekip s trenutne lokacije v Komendi na novo v Arji vasi, kjer bodo jeseni objekt tudi uradno predali svojemu namenu.