Raziskava, ki sta jo Tehnična univerza München in Erasmus univerza Rotterdam izvedli na vzorcu okoli 2000 ljudi iz več evropskih in severnoameriških držav, je pokazala, da se vprašanim v splošnem zdi bolje, da jih na delovnim mestih zamenjujejo roboti kot pa drugi ljudje.

Ko gre za lastno delovno mesto, je medtem ravno obratno, saj so manj razočarani, če njihovo mesto zasede robot kot pa nek drug človek. Na dolgi rok sicer isti ljudje naprave vidijo kot večjo grožnjo svojemu delu. To so raziskovalci ugotovili tudi pri tistih, ki so nedavno izgubili službo, na spletni strani navaja münchenska univerza.

Znanstveniki so identificirali tudi vzroke za te rezultate. Ljudje se namreč manj primerjajo z napravami kot pa z drugimi ljudmi. Posledično pa to, da jih zamenja robot ali programska oprema, predstavlja manjšo grožnjo njihovi samopodobi.

»Ljudje v socialnem kontekstu obravnavajo tudi izgubo zaposlitve, ki je posledica uvedbe novih tehnologij,« je ob tem povedal eden od avtorjev študije, profesor na münchenski univerzi Christoph Fuchs. »Pomembno je, da se te psihološke učinke razume pri urejanju množičnih sprememb na trgu dela, da bi minimizirali posledice sprememb v družbi,"« je dodal.

Ugotovitve raziskave bi lahko prispevale k pripravi boljših programov za brezposelne. Pri ljudeh, ki jih je na delovnem mestu zamenjal robot, se tako ne bi osredotočali na krepitev njihove samopodobe, je pojasnil vodja študije. »V tem primeru je pomembneje, da se jih nauči nove veščine, ki bodo zmanjšale njihove skrbi, da bi jih roboti premagali na dolgi rok,« je dodal.