Res je, da leta in leta beremo in poslušamo grožnje s stavkami, takšnimi in drugačnimi, s strani zdravniškega sindikata Fides. Res je tudi, da v zadnjih letih v stranki SDS nenehno govorijo o razpadu zdravstvenega sistema. To pa ni res. Njihova poslanka Jelka Godec, ki »pokriva zdravstveni resor«, je imela velikokrat prav, ko je govorila o javnem naročanju, pretiranih cenah medicinskih pripomočkov in tako dalje. Tudi o korupciji. Stranka NSi pa vseskozi zagovarja reforme, reforme in zopet reforme. Slišati je sicer učeno, vendar o tem govorijo samo tisti, ki ne vedo nič in ne znajo nič.

Pa da se vrnem k »izgorelosti« naših, predvsem družinskih zdravnikov. Vlada in ministrstvo za zdravje sta z obljubo o povišanju plač zdravnikom in medicinskim sestram že storila prvi korak. Kar pa še vedno ni dovolj in se še vedno grozi z odpovedmi delovnega razmerja po nekaterih zdravstvenih domovih. In kako naprej?

Hrabri me predvsem dejstvo, da zdravniki, ki že imajo vse pogoje za upokojitev, v veliki večini ostajajo in podaljšujejo delovno dobo. Nekateri že upokojeni se celo vračajo ter s tem pomagajo izmučenim in izgorelim kolegom. Veseli me tudi dejstvo, da se kljub dolgim čakalnim vrstam pri specialistih takoj najde rešitev za hitro posredovanje že v dnevu ali dveh, če storitev plačaš iz lastnega žepa. V isti ordinaciji, na istem aparatu in pri istem zdravniku kot pri »dolgih čakalnih vrstah«. Seveda pa globok poklon namenjam zdravstvenemu osebju na Onkološkem inštitutu, UKC Ljubljana in Maribor ter marsikateri bolnišnici.

Zato dobronamerno predlagam in pozivam vlado, ministra za zdravje, poslance DZ, za božjo voljo legalizirajte alternativno medicino, ki jo uporablja na tisoče bolnikov, in ji dajte koncesijo. Rezultati so znani in izjemni in podkrepljeni s tisočletnimi izkušnjami. S tem boste med drugim vsekakor rešili tudi dolge čakalne vrste, strankarske peripetije in predvsem boste rešili in razbremenili izgorele zdravnike, da ne bomo imeli v državi čez leta nešteto delovnih invalidov.

Srečko Križanec, Štore