V prvih treh krogih hrvaške nogometne lige so Dinamo, Hajduk in Rijeka vsi osvojili maksimalnih devet točk, a so si v četrtem krogu vsi privoščili spodrsljaj. Dinamo je gostoval pri Osijeku in zaradi evropskih obveznosti s precej premešano postavo remiziral brez golov. Tega najbližja zasledovalca nista izkoristila. Hajduk je z 1:2 izgubil v Koprivnici pri Slavenu, Rijeka z 0:2 pri Gorici. Dinamo ima pred največjima rivaloma tako na vrhu lestvice kljub remiju zdaj točko prednosti.

»Ne glede na tekmo z Aberdeenom nismo želeli izgubiti dvoboja z Gorico. A izgubili smo precej enostavneje, kot bi morali. V prvem polčasu smo bili solidni, nato pa smo dobili gol, ki ga resna ekipa ne bi smela nikoli. Sploh ne v zadnji minuti prvega polčasa. S tem se je spremenila vsa tekma. Proti Gorici nam je vedno težko, so tisti nasprotnik v ligi, ki nam enostavno ne ustreza. Nismo bili dovolj kakovostni za točko, kaj šele za zmago,« je po četrtem porazu v zadnjih štirih tekmah proti Gorici dejal trener Rijeke Igor Bišćan. Nekdanji trener Olimpije je pred gostovanjem v Aberdeenu ostal brez poškodovanega vezista Domagoja Pavičića, ki si je resneje poškodoval ramo.

V četrtem krogu je do prve zmage v novi sezoni prišla Lokomotiva (doma je odpihnila Istro 1961) in s tremi točkami pobegnila z dna lestvice. Tam je zdaj Varaždin. Novinec med elito je na gostovanju pri Interju v Zaprešiću remiziral z 2:2 in osvojil prvo točko v tej sezoni.