Najnovejše vesti prihajajo iz Münchna. Bayern si je v moštvo pod vodstvom Nika Kovača najprej prizadeval pripeljati Nemca Leroya Saneja, a se je član Manchester Cityja na uvodu v sezono resneje poškodoval. Bavarci so zato rešitev za levi krilni položaj našli v Hrvatu Ivanu Perišiću. Ta je v Münchnu v ponedeljek prestal zdravniški pregled pri klubskem zdravniku Rolandu Schmidtu, ob tem pa povedal: »Uspešno sem prestal pregled pri zdravniku. V Bayernu bom dal vse od sebe.« Po poročanju hrvaških in nemških medijev bo v novi sezoni iz Italije v Nemčijo posojen za pet milijonov evrov, Bavarci pa bodo imeli junija naslednje leto priložnost, da ga odkupijo za 20 milijonov evrov. Njegova plača bo tudi na Bavarskem ostala enaka tisti iz črno-modrega dela Milana – 4,6 milijona evrov na sezono.

Olić bi v Bayern vrnil Mandžukića Sicer se je že po prvih govoricah o odhodu Perišića v Bayern v medijih razvnela razprava, ali je Hrvat dovolj kakovosten za bavarski klub. Za največji minus mu nekateri nemški mediji pripisujejo njegova leta – februarja je dopolnil trideset pomladi. Perišiću je v bran stopil nekdanji kapetan Bayerna Steffan Effenberg: »Ne vem, ali je Perišić res menjava za Saneja, a vem, da je izjemen igralec. Njegova leta nimajo nobenega pomena v današnjem nogometu. Tudi sam se vrnil v München pri tridesetih, a smo vseeno imeli izjemne uspehe. Njegov prihod je za Bayern prava stvar.« Podobno meni tudi nekdanji igralec Bavarcev in Perišićev rojak Ivica Olić. »Je velika okrepitev. Skupaj sva igrala v Wolfsburgu, zdaj sodelujeva v reprezentanci. Je pravi profesionalec. Ima ogromno izkušenj in zelo dobro je pripravljen,« je dejal Olić, ki si želi, da bi se v Bayern vrnil tudi Mario Mandžukić. »Tudi on je vzor mladim, vedno gre do konca. Vsaj še dve leti bi lahko igral na najvišji ravni, v napadu pa bi močno razbremenil Lewandowskega,« je dodal Olić.

Džeko končno k Interju? Italijanski mediji poročajo, da je blizu dogovor med Romo, Juventusom in Interjem. Sinovi volkulje bi v svoje vrste pripeljali Daniela Ruganija in Gonzala Higuaina iz Torina, Mauro Icardi bi se iz Milana preselil v Juventus, reprezentant Bosne in Hercegovine Edin Džeko pa bi zapustil Rim in se preselil k Interju. S tem bi se končala saga okoli prestopa Džeka, ki se vleče že vse poletje, a do dejanske uresničitve tega tristranskega dogovora je še daleč. Nekoliko bližje je odhod Dejana Lovrena iz Liverpoola. Po poročanju italijanskega časopisa Corriere dello Sport naj bi Roma naredila vse, da hrvaškega reprezentanta pripelje v svoje vrste. Lovren si na vse načine želi zapustiti vrste evropskih prvakov, saj se na prvi tekmi angleškega prvenstva med Liverpoolom in Norwich Cityjem ni znašel niti na klopi.