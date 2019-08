Bi sladico, pa je prevroče? Včasih je peka res tisto zadnje, kar nam v vročih dnevih pride na misel. Takrat je dobro, da imamo ta recept. Recept za pito, ki je tako enostavna za pripravit, da jo lahko pripravijo tudi otroci. S tem receptom lahko porabite tudi tiste malo preveč zrele banane, ki se vam valjajo na pultu. Bolj so zrele, boljše je.

PRIPRAVA

Ovsene kosmiče v mešalniku zmiksajte v prah. Pretresite jih v skledo, jim dodajte mlete mandlje, javorjev sirup, kakav in mleko ter premešajte. Pekač ali okroglo servirno posodo (premer približno 23 cm) obložite s papirjem za peko in ga z zadnjo stranjo žlice in s pomočjo prstov obložite s pripravljeno maso.

Vse sestavine za nadev prenesite v mešalnik in dobro zmiksajte. Miksajte toliko časa, da dobite homogeno zmes. To zmes enakomerno razporedite na prej pripravljeno osnovo. Pekač za vsaj 4 ure postavite v zamrzovalnik.

V skledo nalomite čokolado in narežite maslo. Stopite ju nad vodno kopeljo (skledo postavite na posodo z vrelo vodo, skleda naj se vode ne dotika!), da dobite svilnato stopljeno čokolado. Arašide na hitro popecite na suhi in vroči ponvi. 10 minut pred postrežbo zamrznjeno pito vzemite iz zamrzovalnika. S pomočjo papirja za peko pito ločite od stranic pekača ali servirne posode in jo prenesite na servirno desko. Na pito razporedite popražene arašide in jo okrasite s stopljeno čokolado.

Pito postrezite takoj ali pa že razrezane in okrašene kose pite ponovno zamrznite. Pred postrežbo rezine vzemite iz zamrzovalnika približno 10 minut prej.