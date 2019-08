Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so jih prejšnji ponedeljek popoldne obvestili, da je na odprtem delu parkirišča pred enim od trgovskih centrov v Kopru črn osebni avtomobil znamke BMW, ob katerem se ustavljajo razne osebe, ki si z osebo iz vozila nekaj izmenjujejo. Obstajala je torej možnost, da gre za preprodajo drog.

Koprski policisti in kriminalisti so dejansko izsledili opisani avtomobil, ki ga je vozil 25-letnik iz Kopra, z njim pa sta bila še 28-letnica z Vrhnike in 22-letnik iz okolice Kopra.

Policisti so v vozilu našli več originalno zapakiranih plastenk, zavitih v folijo z napisom Procleaner in injekcijske brizgalke. Oddelek za kriminalistično tehniko je tekočino testiral in ugotovil, da prozorna tekočina v zaseženih plastenkah vsebuje prepovedano drogo GBL ali gama-butirolakton), ki je intramolekularni ester GHB (ali gama-hidroksi butirata).

Ali drugače: GBL, ki se sicer uporablja kot industrijsko topilo, je derivat GHB, ki jo javnost pozna kot drogo za posilstvo. GBL je farmakološko neaktivna spojina in se v telesu spremeni v aktivni GHB. V manjših dozah GHB in njegovi derivati, torej tudi GBL, delujejo stimulativno in evforično, v večjih dozah pa delujejo na centralni živčni sistem depresivno in lahko povzročijo začasno globoko spanje oziroma komo. GHB in njegovi derivati sicer na vsako osebo delujejo drugače. Mešanje GBL z depresorji, kot so alkohol, benzodiazepini in opiati pa je lahko smrtno nevarno, so pojasnili na policiji.

Opravili tudi hišno preiskavo

Kot so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je imel 25-letni osumljenec v svojem vozilu tri litre in 329 mililitrov GBL.

Policisti so mu odvzeli prostost in pri njem opravili še hišno preiskavo, tam pa našli še koščke odlomljenih tablet ter vrečice in zavitke s snovmi, za katere se je izkazalo, da so v njih amfetamini in droga MDMA, ki je znana kot učinkovina ekstazija. Prav tako so našli dodatne plastenke z napisi GBL Europe in Procleaner. "Vsa zasežena prepovedana droga bo dostavljena na Nacionalni forenzični laboratorij v dodatne preiskave. Obstaja utemeljen sum, da je prepovedano drogo hranil z namenom nadaljnje preprodaje," so o osumljencu zapisali na koprski policijski upravi.

Za storitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora.