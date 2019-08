Poleg naziva najbolj vroče destinacije je bila STO znova nominirana za naziv najboljše nacionalne turistične organizacije leta. S tem se je postavila ob bok sestrskim organizacijam iz držav, kot so Avstralija, Nova Zelandija in Švica.

Po ocenah Pakove gre za priznanje usmerjenosti slovenskega turizma v trajnost in butična, edinstvena, personalizirana petzvezdična doživetja. »Prav tako smo ponosni na nominacijo za najboljšo nacionalno turistično organizacijo, kajti za njo stojijo glasovi agentov z različnih koncev sveta, ki se vsakodnevno srečujejo z obširno ponudbo raznovrstnih ponudnikov,« je dodala. »Tovrstna priznanja od referenčnih organizacij, ki so usmerjene v butični in trajnostni turizem, pomenijo, da smo konsistentni tako v promociji kot razvoju trajnostne ponudbe za zahtevnega gosta,« je menila.

Med 10. in 16. avgustom se v Las Vegasu odvija vsakoletni dogodek Virtuoso Travel Week. Na njem se srečuje prek 6000 profesionalcev s področja turizma, STO pa na njem sodeluje tretje leto zapovrstjo. Iz Slovenije se predstavljata tudi Turizem Ljubljana in Luxury Slovenia.

STO bo v uradnem programu izvedla prek 230 individualnih sestankov s turističnimi agenti. Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek pa bo na posebni okrogli mizi na temo prekomernega turizma spregovorila o ukrepih za preprečevanje ene od največjih težav sodobnega turizma.