Prijeto skupino tujcev policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor skupino dveh ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

S tujci so imeli opravka tudi koprski policisti, ki jih je kolesar obvestil, da je na cesti Gradišče - Golac srečal skupino obnemoglih ljudi. Policisti so na kraju našli osem državljanov Afganistana, od tega so bili trije otroci. Vsi so zaprosili za azil, so sporočili s Policijske uprave Koper.