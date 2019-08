Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je do požara prišlo zaradi svečk, ki so jih imeli lastniki prižgane v stanovanju. V požaru je bilo stanovanje v celoti uničeno, ogenj je poškodoval še zgornje stanovanje in stopnišče, povzročena gmotna škoda pa je ocenjena na 40.000 evrov.

Kriminalistična preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Prav tako je za 40.000 evrov škode nastalo na tovornem vozilu, ki je zaradi napake na motorju v ponedeljek zagorelo na relaciji Prevorje-Lesično. Vlečno vozilo, ki je prevažalo pelete, je v celoti zagorelo, priklopno pa delno.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta več ur v celoti zaprta.