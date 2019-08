Atambajeva, ki je bil na čelu Kirgizistana med letoma 2011 in 2017, so prijeli med obsežno varnostno operacijo minuli četrtek. Dan poprej so med poskusom njegove aretacije izbruhnili spopadi med njegovimi privrženci in varnostnimi silami, v katerih je umrl pripadnik posebnih enot.

Bivšega predsednika so aretirali, ker se ni odzval na tri pozive policije, ki ga je želela zaslišati v povezavi z izpustitvijo znanega pripadnika podzemlja med njegovim predsedovanjem, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilstvo je proti Atambajevu vložilo obtožbo zaradi nezakonitega kupovanja zemljišč in korupcije. Atambajev, ki so mu poslanci junija zaradi obtožb odvzeli imuniteto, je napovedal, da se bo do konca boril proti obtožbam, administracijo sedanjega predsednika države Sorunbaja Šenbekova, ki je bil nekdaj njegov politični varovanec, pa je označil za mafijski klan.

Kirgizistan, srednjeazijska država in bivša sovjetska republika, je v zadnjih dveh desetletjih doživela dve revoluciji, trenutno pa je v primežu konflikta med Atambajevom in Šenbekovom.

Slednji je na volitvah 2017 zmagal prav s pomočjo Atambajeva. Med njima pa se je počasi vnel spor, ko je med drugim aktualni predsednik po nastopu položaja odpustil več višjih predstavnikov v državi, česar Atambajev ni odobraval.

Šestmilijonski Kirgizistan ima tesne vezi z Rusijo, ruski predsednika Vladimir Putin pa je prejšnji mesec v Moskvi sprejel tako Šenbekova kot Atambajeva in skušal zgladiti njun spor.