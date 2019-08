Prijave na let so onemogočili ob 10.30 po srednjeevropskem času. Potniki, ki se jim do takrat ni uspelo prijaviti na let, so tako ostali v Hongkongu. Takšnih je bilo po poročanju AFP veliko, saj so protestniki med drugim z vozički za prtljago blokirali dostop do dvigal, s človeško verigo pa so zaprli prehod na območje za odhodne lete. Množica jeznih potnikov, med njimi tudi družine, se je skušala prebiti skozi, a je to uspelo le redkim.

Na letališču sicer beležijo številne odpovedi letov. Hongkonška letalska družba Cathay Pacific jih je danes odpovedala več kot 200 in pozvala potnike, naj preložijo vsa nenujna potovanja.

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je danes opozorila na hude posledice, ki jih imajo protesti za mesto, in dejala, da vodijo po poti brez povratka. »Nasilje, ne glede na to, ali se ga uporablja ali upravičuje, bo potisnilo Hongkong na pot brez povratka, hongkonško družbo pa v zelo zaskrbljujočo in nevarno situacijo,« je dejala.

V izjavi novinarjem, ko je komaj zadrževala solze, je pozvala k umiritvi razmer. »Vzemite si minuto za razmislek, poglejte naše mesto, naš dom, ali si res želite, da se ga potisne v brezno,« je dodala.