Študijo so začeli izvajati novembra lani v Demokratični republiki Kongo, kjer se spopadajo z velikim izbruhom virusa ebole. V njej so preizkusili štiri zdravila, nato pa so jo ustavili in sprejeli odločitev, da bodo vse prihodnje bolnike v tej afriški državi zdravili z dvema zdraviloma, ki sta se izkazali za učinkoviti, je v ponedeljek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Zdravili REGN-EB3 in mAb114 »sta prvi, ki sta v znanstveno utemeljeni študiji jasno pokazali znatno zmanjšanje smrtnosti med ljudmi, okuženimi z virusom ebole,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH), ki je sofinanciralo študijo, Anthony Fauci. Tudi tisti bolniki, ki so v okviru študije prejemali drugi dve zdravili, Zmapp in remdesivir, bodo lahko sedaj prejeli zdravili, ki sta učinkovitejši, je dodal.

Fauci je še pojasnil, da so nameravali v študijo zajeti 725 ljudi, a so jo ustavili, ko je v njej sodelovalo 681 ljudi, saj se je do tedaj že pokazalo, da je zdravilo REGN-EB3 doseglo kritični prag uspeha, zdravilo mAb114 pa ni veliko zaostajalo. Doslej so analizirali podatke o 499 izmed 681 sodelujočih v študiji.

V tej skupini se je smrtnost pri tistih, ki so jih zdravili z REGN-EB3, zmanjšala na 29 odstotkov, pri tistih, ki so jih zdravili z mAb114, pa na 34 odstotkov. V populaciji, ki ni zdravljena, je smrtnost med 60 in 67 odstotkov. Pri tistih, ki so jih v študiji zdravili s sedaj opuščenima zdraviloma, pa je bila smrtnost 49 oz. 53 odstotkov, je povedal Fauci.