Arheologi so med ruševinami Pompejev izkopali pravo zakladnico nenavadnih »čarovniških predmetov«. Direktor arheološkega parka Pompeji Massimo Osanna je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedal, da so predmeti najverjetneje pripadali ženski in da so bili verjetno namenjeni uporabi med opravljanjem ritualov in za odganjanje nesreče, poroča.

Predmete so našli med ostanki lesene skrinje v hiši, poleg nje pa še 10 žrtev izbruha ognjenika Vezuv leta 79 našega štetja. Lesena skrinja se je v skoraj dveh tisočletjih povsem razgradila. Od nje so ostali zgolj še bronasti tečaji. Bolje so jo odnesli predmeti, ki so bili shranjeni v njej. Med drugim so arheologi odkrili kristale, kose keramike, ametista, karneola in jantarja. Poleg tega so odkrili tudi stekleno kroglico s podobo grškega boga vina in plodnosti Dioniza ter broško v obliki skarabeja, za katero so potrdili, da je izvirala z Bližnjega Vzhoda. Zbirka je vsebovala tudi izrezljano podobo lobanje in še nekaj izrezljanih figuric.

Arheologi menijo, da so predmeti pripadali eni od služabnic ali suženj, saj bi v skrinji s predmeti lastnikov hiše najverjetneje našli tudi kakšen zlat predmet. Slednji so bili med premožnimi prebivalci Pompejev še posebej priljubljeni. »Gre za predmete iz ženskega vsakdana, izjemnega pomena pa so, ker pripovedujejo majhne zgodbe o prebivalcih mesta, ki so poskušali pobegniti pred izbruhom,« pravi Osanna. Glede na izdelke, ki so jih našli v skrinji, arheologi ocenjujejo, da je bil gospodar hiše premožen, s pomočjo DNK analiz najdenih trupel pa bodo poskušali ugotoviti, če so bile v hiši zakopane osebe v sorodu.