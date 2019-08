Na posnetku, ki je zbral že več kot 360.000 ogledov, je videti mlado žensko, ki jo vlečejo štirje policisti v polni opremi, eden od njih pa jo udari v trebuh. Video je sprožil val kritik in ogorčenja.

V pogovoru za spletni portal Mediazona je ženska, 26-letna Darija Sosnovskaja pojasnila, da so jo policisti odvlekli s protestov, ker je oporekala aretaciji invalida. »Policisti so začeli teči proti meni,« je dejala. Glede udarca v trebuh pa je dejala, da je bilo zelo neprijetno. »Takoj sem dobila povsod krče, nisem mogla dihati,« je dodala.

Skupaj z ostalimi pridržanimi so jo nato odpeljali na policijsko postajo, kjer ni imela dostopa do odvetnika, po več urah pa so jo brez opozorila izpustili, je še pojasnila.

Notranje ministrstvo je odprlo notranjo preiskavo primera in obljubilo, da bodo vpleteni odgovarjali za svoja dejanja.

Na protestih v Moskvi se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi, ki so pozivali k svobodnim volitvam. K protestom poziva ruska opozicija zaradi izključitve njenih kandidatov iz volitev v moskovski mestni svet.

Mestne oblasti protestov običajno ne dovolijo, zato je policija doslej aretirala na stotine protestnikov. Sobotni shod so oblasti sicer odobrile in na njem niso aretirale nikogar. So pa po protestih aretirale 136 ljudi, ki so želeli demonstrirati še blizu uradov mestnih oblasti.

S protesti je opozicija začela, potem ko moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.